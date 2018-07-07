Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısında konuştu

Erdoğan şöyle konuştu:



Yapacak çok işimiz var. Her birinizin çalışkanlığına üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye vaktimiz yok. Rabbim bizi milletimize mahkum etmesin. Bilindiği gibi %42.56'lık bir oran elde ettik. Teveccühünü Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz.



Önümüzdeki tablo şudur;



Erdoğan şöyle konuştu:



Milletimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın rakibizin 11 milyon oydan fazla farkla bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz mecliste AK Partiyi birinci parti yapmıştır. Biz AK Partiyi milletimizle kurduk, bugüne karşılaştığımız tüm badirelerden de milletimizle çıktık



Şimdi yapmamız gereken iş, milletimize bakmak ve onun gösterdiği istikamette yürümektir.



İlk yurtdışı ziyaretimizi dost Azerbaycan ile Kıbrıs'a giderek gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'e gidip NATO zirvesinde ülkemizitemsil edeceğiz. 2 Günlük bir NATO çalışmasından döndükten sonra buradaki çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz.



Bundan sonra yeni yönetim sistemimizden aldığımız güçle daha etkili sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi şahlandıracağız. Biz bu kavramları laf olsun diye değil, uygulamaya kararlı olduğumuz için söylüyoruz.



15 Temmuz'da bu halk bizim için kendi göğsünü siper etti. Böyle bir millete hizmetkar olmak bizim için en büyük şereftir.



Cuma günü ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz



FETÖ davalarının büyük bir bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanacağı anlaşılıyor. Bunu yapanlar ömürlerini dört duvar arasında geçirecektir.



FETÖ'den ihraç edilen 181.500 kişi ile ilgili pasaport tahdidi birkaç gün içinde kaldırılacak



En çok yardım yapan ülke olmamız, paramızın bolluğundan değil, gönlümüzün zenginliğinden.



Yeni kadro belli oldu

AKP'nin yeni dönemde meclis başkanvekilleri ve grup başkanvekilleri belli oldu. Mustafa Şentop meclis başkenvekili, Naci Bostancı AKP grup başkanı, Mehmet Emin Akbaş ise grup başkanvekili.



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