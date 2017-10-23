AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gelişine ait görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin elini sıkmadığı görülüyor.
Tezcan, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı ve şunları yazdı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldiğinde Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin elini sıkmıyor.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na geldiğinde AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin elini sıkmadı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gelişine ait görüntüleri paylaştı.
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