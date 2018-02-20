Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili soruya "Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili bir soruya ,"Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını verdi.



Erdoğan şöyle konuştu:



İttifak çalışmasında başkanlarımız konuyla ilgili açıklamayı yapacaklar. Artık bu bitmiştir. Genel başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. Detaylar hakkında da bu üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyun bilgilendirecekler.



Cumhur ittifakı diyebiliriz. Mutabık kaldığımız cumhur ittifakı.



Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olamaz diye bir şey yok.



Şimdi iki parti olarak biz AKP ve MHP olarak kesinleşmiş olan bu.



ONLAR DÜN CİDDİ MANADA DURDURULDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu." karşılığını verdi. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu." diye konuştu.



"Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna Erdoğan, "Görüşmelerden sonra..." cevabını verdi. (AA)