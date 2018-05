Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz." diyen May, "Şeffaf bir soruşturma yapılması" çağrısında bulundu. "Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kabul etmiyoruz" vurgusunu yineleyen Erdoğan ise "Amerika'nın adımı İsrail'i cesaretlendirdi." dedi.

Erdoğan, "ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. Amerika'nın adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir." dedi. May de Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısı düzenledi. İlk sözü May aldı...Gündem Amerika'nın Kudüs hamlesi ve İsrail'in katliamıydı...Erdoğan ise sözlerine böyle başladı. Ardından Amerika ve İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi.Birleşmiş Milletleri göreve çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işgalci ve terörist bir devlet olduğunu yineledi.18 Mayıs'ta İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonuç bildirgesi yayınlayacağını da açıkladı Erdoğan. İsrail'in Türkiye misillemesi ne de değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının öncesinde de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı var." dedi. "Türkiye'ye saldırarak bu suçu örtbas edemezsin ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna da "insanlık dersi ister misin? 10 emri oku" notunu düştü.Ardından bir tivit daha paylaşan Erdoğan, "Hamas terör örgütü değildir. Filistinlilerin ana yurdunu işgalci güçlerden koruyan bir direniş örgütüdür." diye yazdı...