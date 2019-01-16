Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Brexit sürecine değinerek şöyle dedi:



"Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz." dedi.



"Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır." dedi.



Münbiç'te patlamada ölen ABD askerleri



"5 ABD askerinin olduğu toplamda 20'yi bulduğu istikametinde bir haber. Tabi bu olayı DEAŞ üstlendi ama anlaşılan o ki buradaki ABD'nin almış olduğu kararı etkileme anlamına olabilir. Fakat ben Trump'ın bu noktadaki kararlılığını gördüğpüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanmıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur. Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz. Suriye halkı bu teröristlerle iç içe yaşayamaz. Biz Suriye halkının huzurunu yaşatmak durumundayız."