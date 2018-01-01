Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrılarak Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
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