Yıkımı tartışmalara neden olan Atatürk Kültür Merkezi binasının yerine yapılacak opera binasının temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada "AKM'nin, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacağını" söyledi.

70 yıllık geçmişe sahip tarihi bina 2014 yılında boşaltıldı, yıkım kararı alındı. Uzun çalışmalar sonucu Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı projenin temelleri atıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenini bu sözlerle yaptı.



Erdoğan, Cumhuriyet tarihini simgeleyen AKM'nin türk milletinin kütürel ve değerleri ile kavgalı olduğunu savundu.



Cumhurbaşkanı ayrıca kitap, dergi ve gazetelerde KDV oranının sıfırlanacağını da açıkladı.



Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.



Yeni binanın en üst katına ise restoran yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin 2021'de tamamlanması planlanıyor.





ulusal.com.tr