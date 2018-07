Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'tine geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra yapılan ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacak, azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daki temaslarının ardından ikinci yurt dışı gezisini KKTC'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'dan saat 19.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman karşıladı. Yaklaşık yarım saat havalimanında kalan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçen Erdoğan'a yine yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilende bulundu, aracına güller ve karanfiller atıldı.



21 PARE TOP ATIŞI İLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Akıncı, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Aziz milletimizin teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağın bir göstegesi olarak Azerbaycan'ı ve KKTC'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum" sözleriyle başladı.



Her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında durduklarını ve durmakta da devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Adayı suyla buluşturduk. Bu hayat suyunun ulaştırılması ile hem sizleri stratejik olarak üstün kılmaya hem de ekonominize katkı koymak için büyük bir adım attık. Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkartmak ilk hedefimizdir. Bu ortak akılla devam edecektir" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmelerinde Kıbrıs meselesinin çözümündeki aşama hakkında değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:



"Başbakan Sayın Tufan Erhürman ve hükümet ile de bir araya geldik. Kıbrıs milli davamız. Adil ve kalıcı bir çözüm bulmak da gayemizdir. Son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik. Ancak gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs konferansının sonuçsuz kalmasıyla sona erdi. Bunun sebebi de Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamasıydı. Bir yılda bu zihniyet hiçbir şekilde değişmedi. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemediği konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacak, azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir."



'TÜRKİYE YAPICI OLDU, OLACAK'

Türkiye'nin Kıbrıs konusunda yapıcı katkılarını sürdüreceğine vurgu yapan Erdoğan, "Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağız. Kıbrıs'ın tümüyle etrafındaki ekonomik endüstriyel alanlarla ilgili dünyanın bakışı değil uluslararası hukukun gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde garantör ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde aramaya devam ederiz" diye konuştu.



KKTC medyasına da önemli mesajlar veren Erdoğan, "Birliğiniz beraberliğiniz KKTC’nin geleceği noktasında çok önemli" dedi.



'ÜLKELERİMİZ ARASINDA İLİŞKİLER SAMİMİ DUYGULARA DAYANIR'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı KKTC'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Akıncı, "Türkiye’de yeni bir dönem ve başlangıç söz konusudur. En başta Türkiye için hayırlı olmasını, her alanda gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimi duygulara dayanır" dedi. Akıncı, "Üzüntü ve sevinçlerimiz ortaklaşmakta, içten bir dostluk, kardeşlik bağı bizi birbirimize yakın tutmaktadır. KKTC için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği çok önemlidir. Dünyadan haksız şekilde izole edilen Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır. İşbirliği ortamının daha da gelişeceğine inanıyorum" diye devam etti.



Rumların Ada'daki doğalgazı gerilim unsuru haline getirdiğine işaret eden KKTC Lideri, "Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları birleştirip Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakletmek sadece ekonomik aklın gereğini yerine getirmek değil bölgede işbirliği anlayışı yaratacaktır. Rum Yönetimi paylaşımcılık ve işbirliğinde uzak tutum içindedir. KKTC olarak Türkiye'nin de desteğiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir" dedi.



Kıbrıs sorunun süreci ile ilgili de bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı şunları söyledi:



"BM Genel Sekreteri Kıbrıs'ta tarafların nabzını yoklaması için bir atama yaptı. Sonu gelmez yeni bir müzakere süreci için bir dönem gibi görmemek gerekir. Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez bir müzakere sürecinin parçası olmayacaktır. Ucu açık görüşmelerle bir yere varılmadığı artık anlaşılmış olmalıdır. 23 Temmuz'da adaya gelmesi beklenen BM yetkilisiyle yapıcı bir ruhla samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşanacak, refahın paylaşılacağı adil bir çözüm için katkı yapmaya hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Umarız Rum tarafı da yetki ve zenginliğin adil paylaşımı için bir çözüme katkıda bulunur. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapıcı desteğinin süreceğine inanıyorum. Yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesini umut ediyor, kendisine bir kez daha başarılar diliyorum."

