Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi açılışında konuştu. Millet Bahçeleri için "söz verdik yaptık. Bitmedi, yapıyoruz yapacağız" diyen Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimlerini "gönül belediyeciliği" olarak yorumladı.

Söz verdik yaptık. Bitmedi yapıyoruz, yapacağız. Şimdi Başakşehir millet Bahçemiz 360 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bahçemiz, camiiden kapalı otoparka biyolojik göletten koku bahçelerine etkinlik çayırından millet kıraathanesine yürüyüş ve bisiklet yolundan oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara evap vereek tesislerle donatılmıştır. Kayaşehir millet bahçemiz 350 bin metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Biz yaparız, onlar konuşur. Hoşdere milelt bahçemiz 142 bin metrekare alan üzerinde tesis edilmiştir. Ben bugün buradaki lu katılımı görünce rabbime hamd ediyorum. Bütün vatandaşlarım burada ne diyoruz, durmak yok yola devam. 31 Mart'a hazır mıyız?



Baruthane millet bahçemiz yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bu bahçemiz Osmanlı Baruthanesi binası ilede tarihi bir kimliğe sahiptir. O tarihi eseri yıktırmadık sahip çıktık. Bir kez daha tüm bu eserlerin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Ayrıca 18 ilimizdeki 33 millet bahçesindeki çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi açmaktır. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. Kardeşlerim bugün açılışını yaptığımız bu 5 millet bahçemizin büyüklüğü 1 buçuk milyon metrekareyi buluyor. Sadece bu proje ile İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanı %10 arttırmış oluyoruz.



Ve İstanbul bir başka güzel olacak. Bu millete bu yakışır ve bunları yapacağız. Ama tabi size de çalışmak. Durmayacağız, kapı kapı dolaşıp bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Gezi olaylarını yapanlar çevreyi yakıp yıkanlar gelip şu millet bahçelerine baksınlar gerçek çevre nedir görsünler. Şayet bir şehirde gönlünü alamadığımız bir kişi bile bıraksak o şehri baştan sona yenilesekte görevimizi yerine getirmiş olamayız. O yüzden bu seçimleri "gönül belediyeciliği" olarak görüyoruz. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. İnşallah seçim gününe kadar sıkmadık el dokunmadık gönül bırakmayacağız. Unutmayın, tabiatta renklerin bir dili vardır. Mesela, yeşil renk şifanın huzurun güvenin ferahlığın dili olarak kabul edilir. Bunun için bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil kendisi de tabiatın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir. Yeşil alanları fazla olan şehirlerde yaşayan insanların depresyon gibi hatalıklara daha az kapıldığı görülmektedir.



Sadece geçtiğimiz yıl bu şehirde 180 bin yeni ağaç dikildi. Ve orman varlığını 1 buçuk bilyon hektar artırdık. Ülkemizin her köşesinin yeni ormanlarla buluşturduk. Bugün insan boyunu geçen çam meşe sedir ardıç ağaçlarıyla donanmış durumdadır.



Bütün bunlarla beraber bahçelerimizde ceviz badem zeytin gibi gelir getirici ağaçların ekimi de vatandaşlarımız tarafından artıyor. Milli parklarımızın, koruma altındaki vadilerimizin ve ovalarımızın sayılarını artırdık. Millet bahçelerimiz hayırlı işlerde yarışma olayının son ürünüdür. Türkiye'yi özellikle deşehirlerimizi yemyeşil hale getirene kadar millet bahçelerimize ve diğer faaliyetlerimizle durmadan usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim milletimizde sömürge oluşturacak arka bahçe adeti kesinlikle yoktur.



Dünya 5'ten büyüktür itirazımızdan Afrika politikalarımıza Filistin meselesinden Kudüs ve Suriye konusuna kadar her konuda ynı kararlılığı göstedik. Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den istiklal harbimize ve 15 Temmuz'da her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Türkiye'nin demokraside hak ve özgürlüklerde ileriye gitmiş şiddete ve hakarete meyil etmediği sürece her türlü görüşün düşüncenin hayat bulabildiği bir ülke olması birilerini rahatsız ediyor. Açık ve net söylüyorum, biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan küçümseyen hakaret eden kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. CHP'nin bu oyununa gelmedik gelmeyeceğiz.



Eleştiri farklı düşünce elebette olacaktır. Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir. Bu konuda bizim kırmızı çizgimiz teröri kişisel hakların ihlali ve iftiradır. Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre kobaniye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyare teden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları kalkıp bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar.



Türkiye'nin asıl gücünü birliğinden beraberliğinden kardeşliğinden aldığını bilhassa son yıllarda sayısız tecrüblerle gördük. Birilerinin Türkiye'nin o eski baskıcı dayatmacı kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zaman en büyük hakem olan milletimize gidecek ve çözümü orada arayacağız. O yüzden 31 Mart milletin hakemliğine gidilecek gündür. Hesap sormaya hazır mıyız? Sandıklarda en güzel cevabı vermeye hazır mıyız?



İnşallah 20019'da da milletimizin tercihi Ak Parti belediyeciliğinden olacaktır ben buna inanıyorum. Cumhurbaşkanlığıyla meclisiyle belediyeleriyle el ele verip rabbimizin izni ile ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bu millet bahçemiz millet kıraathanelerimiz milletimize hayırlı olsun diyorum. Gençlerimiz oralarda derslerini çalışsınlar, orada kek çay yeyip içsinler. Rahat olun gönlümüz zengin gönlümüz... Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız millet bahçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum