Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Beştepe’de bir araya gelen ikili, Cumhur İttifakı’ndaki son durumu değerlendirdi. Binali Yıldırım’ın istifası sonrası boşalacak Meclis Başkanlığı da gündemdeydi

Erdoğan Bahçeli görüşmesi yapıldı, yerel seçim süreci ve Meclis Başkanlığı konusu ele alındı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti.



50 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. İki parti yerel seçimler kapsamında 30'u büyükşehir olmak üzere birçok yerde anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılan görüşmede ittifak yapılacak yerlerin genişletilmesi konusunun da masaya yatırdığı ifade edildi.



İkilinin gündeminde Binali Yıldırım’ın istifası sonrası boşalacak Meclis Başkanlığı da vardı. Dün konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, Meclis Başkanlığı seçimlerinde MHP ile hareket edeceklerini söylemişti. Bahçeli de geçen hafta yaptığı açıklamada AKP'nin adayını destekleyeceklerini ifade etmişti.



Erdoğan ile Bahçeli'nin Meclis Başkanlığı'na kimin aday olması noktasında görüş alışverişi yaptığı belirtildi.





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