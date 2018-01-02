banner962
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Mevlüt Çavuşoğlu o haberleri yalanladı
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Diyanet'ten bir skandal daha! Açıklama geldi
Diyanet'ten bir skandal daha! Açıklama geldi

Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Almanya'da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Baykal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Recep Tayyip Erdoğan #Deniz Baykal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir
Sonraki Haber
Samsun'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.