Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Almanya'da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.





ulusal.com.tr

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