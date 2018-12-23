Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum."



Türkiye nin siyasette uluslararsı ilişkilerde kaydettiği başarının sonuçlarıdır. birbirimize kenetlendiğimiz sürece de türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecektir. hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. ticarette bireysel hayatta olduğu gibi ülke siyasetinde de sabır çaba gayret gereklidir.



İktidarımızın ilk dönemlerinde devletin içine çöreklenmiş devleti kendi tapulu malı görenlerle mücadele ettik. ımf e borcumuzu sıfırladığımız ihracatımızın merkez bankasındaki rezervlerimizin 134 milyar dolar a çıktığı bir zamanda akıl dışı bir saldırıya uğradık.



Gezi olaylarını hatırlayın. burayı fransa hollanda zannettiler.hepsinin üstesinden geldik.

esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar. bunlar mı vatansever. bunların arkasında duranları biz nasıl savunuruz. sen ana muhalefetin başı olsun ne yazar olmasan ne yazar?bunlar da Vatanseverlik yok.

İstanbulda başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan bunlarla beraber olanlar bu milleti seven olabilir mi?güneydoğu da hendek kazanlar kimse muhalefetin başı da öyledir.

Beni ipe götüreceklermiş.

Biz şehadete inanmış insanlarız biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazırız. bunlar sanatçı müsveddesi. şimdi yargıya gitsinler bunun bedelini ödesinler.



24 Haziran seçimz aferimizin hemen akabinde döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların şimdiye kadarkilerden hiçbir farkı yoktur. Bu dönemde görülen sert kur dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle ekonomimizin dinaikleriyle hiçbir ilhgisi olmadığı ortadadır. Özellikle Ana muhalefet partisi bu süreçte kötü bir sınav verdi. Her zamanki gibi yine eline tutuşturulanm belgelerle yalan yanlış rakamlarla milletimizin ve iş adamlarımızın canını sıkmaya çalıştı. SSK'yı batıran adam sanki bu değil.

Enflasyon tüm kötü senaryoları boşa çıkararak kasım ayı ile birlikte düşüşe geçti.

türkiye sevdamızı lafla değil icraatla ortaya koyduk. bu ülkeye gönül vermiş herkesten de beklediğimiz budur. bizim en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız sizin gibi ihracatcılarımıza güvenmemizdir. bugün de felaket tellallarına inat size güveniyorum



