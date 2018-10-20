Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'nde konuştu. Tüm terör örgütlerinin ipinin aynı yere çıktığını söyleyen Erdoğan, "bu ülkede etnik ayrımcılık yapanlar ilk önce bizi karşısında bulur" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:



Bayrağımızı indirmek ezanımızı susturmak istiklalimizi elimizden almak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız?



81 milyon insanın tamamını kucaklayarak yolumuza devam etmeye hazır mıyız?



Kardeşlerim bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla kalemin ucundandır. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza ve özgürlüğüne göz dikenelre fırsat vermeyeceksiniz. Kaleminiz güçlü oalcak ki nesillerinizi eğitimle geleceğe hazırlaya bilesiniz. Hamd olsun her iki konuda da çok önemli mesafe kat ettik.



Bundan bir kaç sene önce şehir merkezlerinde çukurlar kazarak geleceğimizi oraya gömmek istedi. Diyarbakır halkı bu ihaneti gördü ve devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. Sınırlarımız içinde yapadılar dışarıda denediler ona da izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Amerika'ya satan şarlatan FETÖ'cülerle IŞİD'lilerin bir farkı yoktur.



Devletimize sahip çıkacağız. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıkacağız. Kendine başka devlet arayan kaybetmeye mahkum oluyor.



Çukur eylemlerinde niyet hak değildi, son ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi, milletimiz gerçekleri görüyor.



Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur.

