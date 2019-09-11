Erdoğan: Binlerce insanın ekmeğiyle oynamak hakka uymaz

29 büyükşehir belediye başkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise yurtdışında olduğu için toplantıya katılamadı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya kabine üyeleri de tam kadro katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.



Belediye başkanları toplantıda kentlerde yaşadığı sorunlarla ilgili bakanlara bilgi verdi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde sıkça gündeme gelen işçi çıkartmaları eleştirdi.



Erdoğan, belediyelerin sorunları için gerekli yasal düzenlemelere de açık kapı bıraktı.



ulusal.com.tr