Erdoğan: Binlerce insanın ekmeğiyle oynamak hakka uymaz
29 büyükşehir belediye başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kentlerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Erdoğan ve bakanlar, belediye başkanlarının taleplerini dinledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cumhurbaşkanı, belediyelerdeki işten çıkartmalara da tepki gösterdi.
GÜNDEM 11.09.2019, 20:47
29 büyükşehir belediye başkanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise yurtdışında olduğu için toplantıya katılamadı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya kabine üyeleri de tam kadro katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Belediye başkanları toplantıda kentlerde yaşadığı sorunlarla ilgili bakanlara bilgi verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde sıkça gündeme gelen işçi çıkartmaları eleştirdi.
Erdoğan, belediyelerin sorunları için gerekli yasal düzenlemelere de açık kapı bıraktı.
ulusal.com.tr
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