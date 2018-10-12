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Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz, o günden beri zaferden zafere koşuyor. Tarih boyunca milletimizin başı ne zaman sıkışsa 7'den 70'e hep birlite mücadeleye katılmış bir halkız. Sınır dışındaki teröristler de rahat etmiyor çünkü biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz."

"İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. En büyük güvencemiz sizlerin cesareti ve kahramanlığı. Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan, şanlı mazimiz ve aydınlık geleceğimiz demektir. Sizlerin de bu şuurla görev yapacağınıza inanıyorum."

"Birilerinin ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK'nın gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlığını üzerinden atamadı. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz."

"Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."


ulusal.com.tr

Etiketler; #komando bröve takma töreni #ısparta #recep tayyip erdoğan
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