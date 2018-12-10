Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuştu. İnsan haklarıyla ilgili en önemli adımların AKP iktidarı döneminde atıldığını söyleyen Erdoğan, "Artık hiç kimse ülkemizde demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalmamaz" ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimleriyle ilgili "partimize 15. zaferi yaşatmaya kararlıyız" diyen Erdoğan, "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşenlerin Ak Parti çatısı altında yeri yoktur" şeklinde ifade etti.

Erdoğan: "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler." dedi.



Erdoğan şöyle konuştu:



Bugün Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip. İnsani yardımlarda ilk ısralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. İnancımız ve tarihimz bize mazlumların sığınağı olmamızı mağpdurların elinden tutmamızı imkanlarımızı onlarla paylaşmamızı söylüyor. Eğer bugün Türkiye bunca badireye rağmen hala dimdik ayaktaysa işte bu paylaşmanın bereketi ve el uzattığı insanların duaların sayesindedir. Rabbim bizler bu yoldan ayırmasın. Türkiye insan hakları uygulamaları konusunda modern çağın yaklaşımlarına uygun en önemli adımları AK Parti iktidarı döneminde atmıştır.



Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden inancından kıyafetinden düşüncesinden ibadetinden velhasıl insani tercihlerinden dolayı horlanmadığı ötekileştirilmediği bir düşünce hakimdir. Cebinde ay yıldızlı kimliktaşıyan herkesin bu ülkenin birinci sınıf muamele görmesini sağladık. Aynı hizmeti ülkemize gelen misafirlere de sunduk. Kurulan tuzakları dikkatle ve dirayetle bozarak yolumzua devmam ettik. Yeri geldi darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Ama milletimizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.



Artık hiç kimse ülkemizde demokrasi insan hakları özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir.



Hiç bir fiyakalı söz hiç bir şaşalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki iki yüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de o'yuz.



Ak Parti Türk siyasetinde daima hakkın haklının hukukun yanına yer almıştır ve almaya devam edecek. Önümüzdeki seçimlerde de milletimize sözümüz aynıdır. Belediyelerde halkımıza en iyi hizmeti vermenin şehirlerimizi en güzel şekilde mamur etmenin gayreti içinde olacağız. Genel Merkezimizle adaylarımızla teşkilatlarımızla gece gündüz çalışarak 31 Mart akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmaya kararlıyız. Bunun için hep birlikte çok gayret göstermemiz gerekiyor.



Ak Parti olarak seçime kadar coşkuyla çalışacak oyuyla birlikte gönlünü kazanmadığımız kimse bırakmayacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak yola koyulmalıyız. Milletimizin güvenini kazanmadan oyunu da gönlünü de kazanamayız. Bunun için her fırsatta milletimize efendilik yapmaya değil hizmektar olmaya geldiğimizi söylüyoruz.



Buradan bir kez daha ifade ediyorum, kibir ve büyüklenme bataklığına düşen erişilemeyen ve konuşulamayan konuma gelen hiç kimsenin Ak Parti çatısı altında yeri yoktur. Ak Parti şu veya bu kişinin, şu veya bu dar kadronun değil milletin partisidir. Milletin partisinin milletten uzaklaştırmaya çalışan karşısında şahsımı bulur.



