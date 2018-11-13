Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, başlarına ödül konulan PKK'lılar ve Mahmur kampıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet etti. Gündeme ilişkin konulara değindi. Erdoğan'a ABD'nin başlarına ödül koyduğu 3 PKK'lı soruldu.



Sık sık operasyon mesajı veren Erdoğan Mahmur kampı için de konuştu.



Erdoğan Fransa'da Trump ile görüştü. Birçok konu ele alındı, bunlardan biri Halk Bankasıydı.



Erdoğan, Trump'ın "Döner dönmez talimati vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? " şeklinde konuştuğunu söyledi.



ulusal.com.tr