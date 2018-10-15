Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İl Müftüleri toplantısında konuştu. 'FETÖ ile mücadele bizim zamanımızda oldu' diyen Erdoğan, 'biz de geç kaldık' ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın konuşmaları özetle şöyle:



FETÖ ile gerçek anlamda mücadele bizim zamanımızda oldu. Ama şunu da söylemeyliyim, biz de geç kaldık.



(FETÖ) Örgüt, 40 yıllık serencamı içerisinde en güçlü desteği 80 darbesiyle, 28 Şubat müdahalesinin faillerinden görmüştür.



17-25 Aralık girişimi sonrası Ana Muhalefet'in engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.



251 insanımızın şehit olması, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanması, bu şahısların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırmaya ne yazık ki yetmedi. Hatta sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya devam ettiler. Millete kurşun sıkanlara 'ana kuzuları' diyerek örgüte kol kanat germeyi sürdürdüler. Diğer taraftan aynı çevreler sadece FETÖ meselesinde değil DEAŞ ve bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda da benzer bir tavır takınmışlardır. Biz rotamızı bugüne kadar bu çevrelerin davranışlarına göre çizmedik, çizmiyoruz. Bundan sonra da üç beş kifayetsiz muhterisin eleştirilerine göre politikalarımıza yön vermeyeceğiz.



FETÖ'nün can damarlarını birer birer kestik, kesiyoruz. Ancak bu çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını da söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini çalan bu yapıların ülkemizin 1.7 milyarlık islam aleminde yeri yoktur.



Tarihi birikimi, coğrafi konumu ve farklı inançları asırlardır barış içinde yaşatan kültürel zenginlikleriyle Türkiye, tüm İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülkedir.



Hepimiz tam bir seferberlik ruhu içinde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Camilerimizi sadece namaz kılıp sonra herkesin dağıldığı cami kapılarının da kilitlendiği mekanlar haline getirmemeliyiz. Camilerimiz sürekli açık olmalı.