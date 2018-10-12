İdlib'te süreç işliyor. Fırat'ın Doğusu'na operasyon için Rusya ve İran'dan olumlu yönde açıklamalar geliyor. Tam bu süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan operasyon mesajı geldi. Erdoğan, "İnşallah çok yakında, komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın gündeminde Menbiç'teki son gelişmeler vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörle mücadele) İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız." dedi.



'Oraya da girilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor." diye konuştu.



Erdoğan, "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörle mücadele) Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur." ifadelerini kaydetti.



Erdoğan, "Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkiyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz." dedi.



'Memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz'

Başkan Erdoğan, "Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz." dedi.

Erdoğan, "(CHP) Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.