Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Büyükelçiler Konferansında konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Bu seneki toplantının daha öncekilerden farkı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk toplantısı olmasıdır. Türk siyasi hayatında iz bırakmış bir çok siyaset adamının hayalini kurduğu bir yönetim biçimini demokratik yöntemlerle hayata geçirdik. Milletimiz bir daha güneş motel vari utanç pazarlıklarına şahit olmayacak. Sistemden kaynaklı istikrarsızlıkarla boğuşmak zorunda kalmayacaktır.



Demokrasimiz 16 yılda parmakla gösterilecek konuma geldi.



Değerli büyükelçiler, sistem ne kadar mükemmel olursa olsun başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insan unsurudur. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. İnsanı motive etmeyen hiçbir model hedefine ulaşamaz. Yeni yönetimimizin başarı çıtasını da hiç kuşkusuz insan belirleyecektir.



Memurundan amirine uzmanından başkanına valisinden büyükelçisine akdar herkes tam bir koordinasyon içinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmak zorundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde amir ne kadar önemliyse riyasetinde çalışan personelde o kadar önemlidir. Genel müdürün rolü ne kadar büyükse bekçimizin görevide o kadar mühimdir. Kimsenin sistemi tıkamasına müsaade etmeyiz. Bunu sağlayacak olanlarda üst kademe yetkililerimizdir.



Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği zaferlerde siyasi iradenin kararlı ve dirayetli tavrının yanında siz büyükelçilerimizinde büyük bir payı bulunuyor.



Türkiye ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır.



Akşam yatıp sabah kalkıp "demir çeliğe şu kadar zam koydum" diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol.



Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, diğer taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. böyle bir şey kabullenilebilir mi ? Ve bunlara bizim eyvallah etmemiz mümkün değildir. Bugün yaşadığımız hadise bambaşkabir durum. Bu saldırılara karşı hazine ve maliye bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz gereken adımları atıyor ve atmaya devam edecek. Bu olaylarkarşısında planlarımız var.



Kur şöyle oldu kur böyle oldu battık gittik diye bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür.



Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içinde makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya oturacaktır endişe etmeyin.



Sosyal medyada ekonomik terör var, bunları yakalayınca gereken cezayı vereceğiz. Bunlara elini kolunu sallayarak gezdirtmeyeceğiz.



Bunlar ihanet şebekesi, ama biz bunalara yüz vermeyceğiz. FETÖ'nün ve bölücü terör örgütünün inlerini başlarına geçirdik bunlarında inlerini başlarına geçireceğiz.



Maruz kaldığımız oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokmaktır. Hangi bahaneyle yapılıra yapılsın operasyonun gerçek hedefi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamızında milletimizin birliği beraberliği ve desteğiyle mümkündür.



Biz savaşada hazırız, herşeyimizle hazırız. Bunu Afrin'de Fırat Kalkanı'nda ortaya koyduk



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