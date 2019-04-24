Ermeni tehcirini soykırım olarak lanse edip Türkiye'yi hedef alan Batı'ya, Ankara'dan kararlı mesajlar geldi. Cumhurbaşkanlığı, AİHM'in Perinçek-İsviçre kararı ile kamuoyuna seslendi. Cumhurbaşkan Erdoğan, sözde iddiaları öne süren ülkelere "Arşivlerimizi açtık, varsa arşiviniz siz de açın" diye seslendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi.

Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile Türkiye'yi hedef alan ülkelere böyle seslendi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığı'ndan yapılan açıklamada da Perinçek-İsviçre davası hatırlatıldı.24 Nisan'ı sözde soykırımı anma günü ilan eden Fransa'ya, "Soykırım" kararı alan İtalya Parlamentosuna, tasarılar oluşturan Amerikan Kongresine ve sözde iddialar üzerinden Türkiye'yi hedef alan bütün ülkelere yanıt verdi Cumhurbaşkanı."Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile ortalığı bulandıranların hakikat diye bir derdi olmadığını" söyleyen Erdoğan, kışkırtmalara karşı "arşiv" hamlesi yaptı.Cumhrubaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden değindi 1915 olaylarına. Perinçek-İsviçre Davasını hatırlattı.Öte yandan Cumhrubaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi. Mektubunda, dayanışma vurgusu vardı.ERDOĞAN'DAN ATEŞYAN'A MEKTUP"Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum."