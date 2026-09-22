Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre ikili görüşmede bölgesel ve küresel gündeme dair çok sayıda başlık ele alındı. Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres'e, küresel barış ve güvenliği ilgilendiren birçok konuda kendisiyle yakın bir çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DA TABLO AĞIRLAŞIYOR

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Gazze oldu. Erdoğan, İsrail'in bölgede barış değil çatışmanın devamını istediğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini belirten Erdoğan, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki bir diğer kritik bölge olan İran ve Ukrayna'ya da değindi. Her iki hatta tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması yönünde çaba gösterdiklerini aktardı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti. Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de dikkat çekti. Taraflardan bu konuda sorumlu bir tutum sergilemelerini beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

KIBRIS'TA NET MESAJ

Görüşmede Kıbrıs meselesi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada'daki Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker de yer aldı.