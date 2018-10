Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışında konuşuyor.

Kuruluşundan bu yana 4 yıl gibi kısa bir sürede TÜGVA'nın katettiği mesafeyi çok önemli görüyorum. TÜGVA gençlere sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor, yaşları, eğitim seviyeleri birbirinden farklı on binlerce gencimiz için ikinci bir okul, ikinci bir üniversite oluyor.



Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda vakfımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. Şimdilik Arapça ve İngilizce eksenli projemizin gönül coğrafyamızın her köşesine gitmesini temenni ediyorum.



Değerli arkadaşlarım gençlik geleceğimizdir, istikbalimizin teminatıdır. Gençliğini ihmal geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençlerine önem vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir.

16 yıldır onlara sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Gençlerimizle hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz.



Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 150 bini buldu. Sosyal kültürel gelişimleri içn her türlü imkanı sunuyoruz. Yurt dışı eğitimlerden mesleki eğitimlere kadar çok farklı sektörlerde önemli teşvikler veriyoruz.



Öğrencilerimizi vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık.



Çoğu zaman haksızca, insafsızca eleştirildiğimiz halde bize yapılanların hiçbirini biz başkalarına yapmadık. Son 16 yılda hiç kimsenin, hiçbir vatandaşın, etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamış ve hayatına müdahale edilmemiştir. Son 16 yılda gelir kaynakları kesilenler sadece çalışmadan üretmeden hiç riske girmeden para kazanmaya alışmış asalaklar olmuştur. Son 16 yılda kaybedenler terör örgütü mensupları olmuştur. Türkiye'nin son 16 yılından rahatsız olanlar kendilerini ayrıcalıklı gören kesimler olmuştur.



Bu dönemin adı yeniden diriliş yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Bunun bir yanı coğrafyamızla ilgilidir ama bu asla yayılmacı bir ideal değildir.

Böyle kulp takanların amacı meseleyi anlamaktan ziyade, üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmektir.



Bunlar muhacir biz ensarız . Bunlar nedir bunlar bilmez çünkü bunlar hep zulüm etmişler. Onların daha yakın tarihlerinde Adnan Menderes'i arkadaşlarını nasıl idam ettiler biz biliriz.Onlar kollarında teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleriyle şefkat erleriyle yürürüz, yürümeye de devam edeceğiz.



Biz Gazze sahillerinde oynayan çocukların bomba altında kalmadığı bir insani sistemi kurmaya çabalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi çocukların , kadınların güvende olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir.



Gençlerin terör, uyuşturucu ve ya ahlaksızlık bataklığında olduğu bir yerde hiçkimse geleceğine umutla bakamaz. Sözüm ona özgürlük adı altında belli uyuşturucuları serbest bırakarak hiçkimse geleceğini koruyamaz.

Biz TÜGVA'ya hiçbir zaman sıradan bir vakıf olarak bakmadık bakmıyoruz. Bu çatı altında eğitimlerine devam eden kardeşlerimizin gerektiğine halkına önbderlik edecek bir Aliya İzzetbegovic olarak görüyoruz.

Bu vesileyle Aliya İzzetbegovic'e rahmet gönderiyorum.



Okumak diploma sahibi olmak şüphesiz önemli ancak hayatta esas mühim olan insani vasıflarını kaybetmemektir. Özellikle bizi biz yapan hasletlerin örselendiği şu zamanda sizlerin bakış açılarınızı çok elzem görüyorum.Biz rengi kökeni sosyal statüsü ne olursa olsun tüm insanların kardeşliğine inanıyoruz. Burası hepimiz için bir imtihan dünyasıdır. Unutmayın Rabbimiz ne buyuruyor: "Biz ölümü de hayatı da sizler için yarattık."



Geride hayır ile yad edilecek izler hatıralar bırakmak bizim görevimizdir.