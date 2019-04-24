23 Nisan resepsiyonunun gündeminde dış politika da vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile en kısa zamanda görüşeceklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da S400 anlaşması ve Suriye'ye ilişkin kararlı ifadeler kullandı.

Meclis’te düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, dış politika konuları da ele alındı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ve NATO ile ilişkiler, S-400 ve Suriye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile yakın zaman içinde görüşeceklerini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündeminde ise Rusya’dan satın alınan S400 Savunma Sistemi ve Amerika'dan gelen tehditler vardı.



S-400 anlaşmasının tamamlandığını belirten Çavuşoğlu, NATO’nun bu sistemi düşman olarak görmemesi gerektiğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türkiye’nin Suriye’de atılacak adımlara değindi, Rusya ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.







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