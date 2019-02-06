ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ODTÜ Teknokent açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üniversite sanayi işbirliğini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı buluyorum. Part time olarak öğrenciler üniversiteden çıkıyor, Samsung’a geliyor orada çalışıyorlar. Teori pratik çalışmasını orada görünce o insanın yetişmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Samsung dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor orada bizzat gördük." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ODTÜ Teknokent açılışında konuştu.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:



"Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmanın dönemindeyiz.



ODTÜ başarıları ile hep adından söz ettirmiştir.



Eskiler su-i misal misal olmaz demişler. Biz de ODTÜ'yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz.



Çok ideal bir yüksek öğretime sahip olmadığımız bir gerçek. Yeni dönemde niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor.



Yüksek öğrenim sistemimizi çok daha ileriye taşımamız gerekiyor.



Bazı vakıf üniversitelerimizin sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini üzüntüyle müşahede ediyoruz. Denklik konusunun da hızla çözülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.



ÇİN'İ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM



Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.



Üniversite sanayi işbirliğini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor.



Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı buluyorum. Part time olarak öğrenciler üniversiteden çıkıyor, Samsung’a geliyor orada çalışıyorlar. Teori pratik çalışmasını orada görünce o insanın yetişmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Samsung dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor orada bizzat gördük."



ulusal.com.tr