Ülkemizin içindeki bazı kesimler ateşe odun taşıdı

Türkiye'ye sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri, terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık



Sanayicimizden esnafımıza herkesten sabır istiyoruz. kendi kaynaklarını etkin şeiklde kullanarak işinin başında olan hizmetine ticaretine ara vermeyen milletimizden aynı dirayetli tavrı göstermesini bekliyoruz.



Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AKP milletiyle birlikte yola çıkmış bugüne kadar önüne çıkan engelleri milletiyle aşmış bir partidir. sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde vatandaşlarımıza bu durumu anlatmanızı istiyorum. milletimizin gönlünü feth etmeden başarıya ulaşamayız. bu mesele devlet ve beka meselesidir. bu mesele 2023 ve 2071 vizyonlarımız meselesidir.



Partimiz hiçbir zaman ben diyenlerin partisi olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. çünkü bizim kitabımızda ben yoktur biz vardır.



AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?



Onun için ülkemize sahip çıkacağız bunun için de diyoruz ki tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet.



Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan, fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacak, ülkemizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz. Milletimizin gönlünde bu şekilde yer edindik Allahın izniyle de yolumuzdan dönmeyeceğiz.



İmzalar atıldığından beri idlib'de sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var.



Onların sırtında yumurta küfesi yok ama bizde var.ve biz burada bu sorumluluğun bilincinde olarak adım atacağız.



Bizim tek bir amacımız var; o da bölgedeki krize Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır.



Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz.



Artık Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız.



Fırat'ın doğusunda bir terör örgütü eliyle Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz. ABD, Münbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürdü. Meselenin er geç arzu ettiğimiz doğrultuda çözüleceğine inanıyoruz. Terör koridorunu dağıtmış vaziyetteyiz. Ama yeniden oluşumlar kesinlikle bizim açımızdan kabul edilemez. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim kimseyle kavga etmek, hele hele fiili çatışmaya girmek gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi, kaynağında ve kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Kendi harekat planlarımıza göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında bu çalışmaların sahadaki yansımaları görülmeye başlanacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize ve milletimize yöneltilen son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.



Cemal Kaşıkçı olayının araştırma ve soruşturmaları bizi konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi Arabistan'ın açıklamaları çocukçaydı. Bu ceset nerede? Cesedi göstermeniz gerekiyor? Yerli işbirlikçileri açıklamadığınız müddetçe Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Aslında fail belli. Peki bu talimatı veren kim? Bu 15+3 kişinin gelmesi talimatını veren kim? Yetkililerin açıklaması lazım.Elimizdeki bilgi ve belgeyi Suudi Arabistan'a da verdik. Onlar da görünce şaşırıyor. Elimizde başka belgeler yok değil var. Gün ola harman ola. Aceleci olmanın anlamı yok. Kimse kalkıpta bunu ben yaptım demez ki?

Pazar günü Suudi Arabistan Başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyor. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar.Eğer bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu iş birliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım.

Türkiye'nin başından beri gösterdiği önemli duruş tüm dünya tarafından takdirle karşılanmıştır. Hem diplomasi tarihi hem uluslararası ilişkiler hem de yargı süreçleri bakımından devletimize yaraşır bir şekilde yürütülmüş olmasını ülkemiz adına başarı olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu konuda takip etttiği yöntemleri herkes takdir ediyor bir tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuruyor. CHP Genel Başkan'nın yaptığı iş trollükten başka bir şey değildir.



YSK'nın takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Büyükşehir,il,ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızla gece gündüz çalışarak yüzümüzü ağartacak bir sonuca imza atacağız.



Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte 2019 Mart'ıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık. MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek.



29 Ekim'de Yeni Havalimanı açılışını yapıyoruz. Çanakkale 1915 köprüsü, barajlar, sulama projeleri, akkuyu nükleer santrali devam ediyor.



Kim ki partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ileri derecede. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin, bizi de yormasın. Partimizin ak olan isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok.