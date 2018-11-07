Erdoğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor.



Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayında açacağız.



Ülkemizin geldiği yer itibarıyla artık meselelere bakış açımızı ve yaptığımız işlerin mahiyetini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor. Düne kadar başka ülkelerin araştırıp, geliştirip, hazır olarak bize sunduğu bilgileri, yöntemleri, altyapıları, ürünleri kullanıyorduk. Bugün artık tüm bu süreçleri kendimizin yürütmesi gereken bir döneme girdik ve sağlık konusunda da aynı yolu izlememiz gerekiyor. Bakanlığımızda, araştırma hastanelerimizde, tıp fakültelerimizde, hocalarımızla, doktorlarımızla, öğrencilerimizle, firmalarımızla bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Onun için son dönemlerde dikkat edilirse tıp fakülteleri sayısını artırdık, artırıyoruz.



Şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapacağız. Bilimin kazanımları millidir. Yerlidir. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır.



Ama bilimin çıktıları, kazanımları millidir, yerlidir. Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların moleküler düzeyde keşfinden klinik çalışmalarına ve üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesinden imalatına her alanda bunu başarmalıyız. Bugün hala hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ve sağlık harcamalarımızın önemli bir bölümü ürün veya lisans olarak ithal edilen ilaçlara, cihazlara ödenen paralardan oluşuyor. Artık biz istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz.



Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız.



İlaç ve tıbbi ilaç sektörü dünyada öylesine büyük ve öylesine tekelleşmiş durumdaki bu zinciri kırıp milli altyapı kurmak kolay olmuyor. Hala yerli ve milli çizgiyi derinleştirebilmiş değiliz.



Bir anda asırlık birikimleri yakalayıp geçmek tabii ki mümkün değildir. Ama bu konuda gerekli çabayı harcayan iş insanlarımıza gerekli desteği vermek zorundayız.



Buradan bakanlığımızı, üniversitelerimizi, tüm ilgili kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir, bu konu savunma sanayii kadar kritik ve önemlidir.



Hayırlı ömrün sağlık kısmında en büyük sorumluluk önce hocalarıma sonra da siz öğrencilere düşüyor.



