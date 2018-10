Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, "Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



"İstanbul tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Kaşıkçı soruşturması ile ilgili bilgi verdik.

Hepimizin katıldığı zirve toplantısının ardından hem bir bildiri yayımladık hemde bir basın toplantısıyla görüşlerimizi ifade ettik."



"Dün de Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümünü cumhuriyetimize yakışan bir açılışla gerçek manada kutladığımızı düşünüyorum. "



"Dün dünyanın en büyük havalimanlarından birinin açılışını yaptık. Görüldüğü gibi biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki günübirlik kutlama değil inşaAllah bundan sonra hep 29 ekim'de açılmıştı denilecek. Her yıl verdiğimiz cumhuriyet resepsiyonunu da havalimanında gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan bu havalimanının ülkemize bölgemize milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu havalimanımız artık dünyanın en önemli hublardan biri olacak. İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu havalimanıyla havalimanı ve lojistikte en üst lige çıkmıştır. Bildiğiniz gibi Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı faaliyetine devam edecektir. Atatürk havalimanının taşınma işlemi yılbaşına kadar sürecek. 2013 te konuşmuş 2015 te ihalesi yapılmıştı. Dikkat ederseniz 42 ayda burası bitti. Berlin havalimanı inşaası hala devam ediyor. İman öyle birşeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Burada havalimanı olmaz diyenler burada havalimanının nasıl olduğunu gördüler. Dün 2 pisti hayata geçirdik. Diğer pistlerin inşaası devam ediyor. Havalimanı 76.5 milyon m2 lik bir alana kurulmuştur. Tüm etaplar tamamlandığında pist sayısı 6'ya çıkacaktır. Her alanda son teknoloji ile üretilmiş 120bin kişilik bir istihdama da imkan sağlayacaktır. Toplam 32.4 milyar euro'luk ekonomik büyüklüğü ülkemize kazandırdık. Tek projede tek kalemde. Ana muhalefet böyle bir bütçe mantığından anlamaz. Bunlar kuru sıkı atarlar. Bizde bu yok.

AKP iktidarı bu. Ana muhalefetin başındakilerin böyle bir derdi var mı? Yok. Yatırımların çeşitlendirilmesinden böyle büyük projelerden anlamazlar. Bizde böyle yok. Bu dev eserde tüm emeği geçen katkısı olan kurumlarımıza 5 ortaklı firmalarımıza özellikle mimarından mühendisine tüm işçilere kadar şahsi ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."



"Bu kesimin cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardırç biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz.

Eser ve hizmet cumhuriyeti bunlara yabancı geliyor."



"Atatürk'ün resmini okullardan, pullardan siz çıkarmadınız mı? CHP'nin kirli yüzünü herkes bilmeli bu yüzden anlatacağız. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde bugün Türkiye çok başka yerde olurdu."



"15 temmuz darbe girişiminin amacı olarak ülkemizdeki diğer darbelerden farkı yoktur.Sadece daha sinsi yapılmıştır. "



"Muhalefet öyle ki bunlar bölgemizde Türkiye ile rekabet eden tüm camiaların malzemesi ne varsa hepsini alıyor bize karşı kullanıyorlar. And meselesini köpürterek de milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. Ancak bunu yaparken kendilerini gerçekten küçük hatta trajikomik hallere düşürüyorlar. Bizim cumhuriyetçiliğimizin ölçücü bu ülkeye kazandırdığımız eserlerdir, hizmetlerimizdir. Daha öncede söylediğimiz gibi bizim tek andımız İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok."



"Körü körüne tabi olmak körü körüne husumet beslemek başka birşeydir. Biz ikisine de sapmadık. "



"Suriye meselesini çözmeden geleceğe güvenle bakamayız. Suriye'deki krizin ülkenin kendi dinamikleri ile çözülmesini temenni ettik. Yetmedi ülkemize sınırlarımıza saldırmaya başladılar. İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki Türkiye'yi Suriye ve Irak sorunları üzerinde pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalnkanı ve ZeytindalıHarekatlarını başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ'a ve PKK'ya çok büyük darbeler vurduk. Hem uluslarası toplum hem Arap kardeşlerimiz ülkemizin hangi amaçla oraya gittiğini anladı. İdlib'te büyük bir insanı kriz yaşanmasının önüne geçerek Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik.

Bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Terör örgütlerinin tepesine ineceğiz."



"Bay Kemal benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümekte var, donarak şehadaete yürümekte var. Giysilerinin hepsi dünyadaki en modern malzemelerdir. Dürüst ol dürüst ol bu ülkeyi bu devleti senin küçümsemeye hakkın yok. Senin şehadet diye bir anlayışın yok derdin yok. Onun içinde bunun üzerinden ne toparlarım diyorsun zaten bittin gittin gidiyorsun ya. Bari dürüst ol. Sen 15 Temmuz gecesi tankların gölgesinde Bakırköy Belediyesine sığınan adamsın. Bu millet seni her geçen gün daha iyi tanıyor. Terörle mücadelede katettiğimiz mesafe daha da artacak."



"Biz Hakk'a teslimiz halkımıza da güveniyoruz. Gerisi sadece zaman meselesidir. AKP gücünü sadece milletinden alan bir parti olarak Mart 2019'daki seçimlerden alacağı en yüksek oranla çıkmak zorundadır. İçeride siyasi rövanş hırsıyla dışarıda Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenleri unutmadık unutmayacağız. Ülkemizin durmaya duraksamaya vakti yoktur. Asıl amacın büyük ve güçlü Türkiye olduğu bilinciyle devam etmeye mecburuz. Her fırsatta dediğimiz gibi milletimizin gönlüne giremezsek seçim sonuçlarında ne çıktığının önemi kalmaz. Bize AKP'nin sırtında kendine ikbal arayan lazım değil. Biz ülkemiz için en iyisi neyse onu yapmanın gayreti içinde olacağız. Gece gündüz demeden ana kademe kadın kolları gençlik kolları hep birlikte. Unutmayın niyet hayr akıbet hayr diyoruz."



Erdoğan'dan Gökçek açıklaması



Erdoğan Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına "Melih Bey benim dava arkadaşım. Yol arkadaşlığımızın bu şekilde süreceğini sanıyorum"