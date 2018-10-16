Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı kura töreninde konuşuyor

Erdoğan:



Mahkemelerde dosya yığılmalarının önüne geçtik. Bakanlık personel sayısını arttırarak mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık, adaletin hızlanmasını sağladık



Adalet teşkilatımız FETÖ'nün hedef altığı kurumların başında geliyor. Tüm dünyaya göğsümüzü gererek Türkiye'nni demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu 15 Temmuz'da hakim ve savcıların gösterdiği dirayete borçluyuz. Yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün adalet teşkilatı içindeki militanların da kökünü kazıyoruz. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz.



Adalet arayışı ilk insanla başlayan ve kıyamete kadar sürecek olan bir arayışın adıdır. Adalet ile hakikat ahlak devlet toplum birey akıl rejim güç erdem arasında ilişki kuran yüzlerce binlerce özlü söz vardır. Mesela Hz. Ömer tarafıdnan söylenen ülkemizdeki tüm mahkeme salonlarında hakimlerin ve savcıların arkasında yazan "adalet mülkün temelidir" sözü bunlardan biridir.



Adaletle verilen bir hükmü ömür boyunca yapılan bir ibadete denk gören bir peygamberin ümmeti olarak adaleti hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart.



Hamd olsun kat ettiğimiz mesafe çok önemlidir. Ama biliyoruz ki önümüzde çözmemiz gereken hala sorunlar var.



Hırsızlık yaparak malına, vücudunu yaralayarak canına kast eden kişilerin adliyenin bir kapısından girip diğer kapısından çıkmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerekiyor. Biz yürütme olarak milletimizin beklentisi doğrultusunda bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz.



AB ile ilişkilerimizi gözümüzün önünden geçirdiğimizde 2004 yılından beri bize verilen sözün tutulmadığını görüyoruz. Diğer aday ülkelere sağlanan imkanlar Türkiye'den esirgenmiştir. Bu çifte standartın ne AB hukukunda ne vicdanlarda yeri olmadığı açıktır. Benzer bir adaletsizliği Suriye konusunda yaşadık. Terör örgütlerinin cirit attığı bölgeden ülkemize gelen tehditler görmezden gelindi.



ABD yönetiminin son dönemde ülkemize yönelik tutumları da bir adaletsizlik örneğidir. Bir terör örgütünün başını korumakla kalmıyorlar bir başka terör örgütünü de sınırlarımız boyunca palazlanmalarını sağlıyorlar.



Heryerde gördüğümüz adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. Suriye'nin insani yükünü Türkiye'nin üzerine yıkanlar yük paylaşımından kaçarak yine bir adaletsizlik örneği. Sınırlarını kapılarını kapatanların adaletsizlik elbette umrunda olmaz. Biz kendimizle bilikte tüm mazlmların ve mağdurların sesi nefesi güvencesi olmaya devam edeceğiz. Milletimizin yaptığı fedakarlığın gösterdiği sabrın farkındayız.