AKP'nin Kızılcahamam kampı tamamlandı. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın parti içine dönük verdiği mesajlar dikkat çekti. Erdoğan "Kendisini partisinden büyük görenler baştan kaybetmiştir" dedi. CHP yönetimi ile parti tabanının ayrı olduğunu belirten Erdoğan, CHP ile HDP'nin birlikteliğine vurgu yaptı.

AKP'nin seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam'da yaptığı 3 günlük kamp tamamlandı.



Kampın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı.



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler yeni bir oluşum içinde olduğu biliniyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın parti kampında verdiği mesajlar bir hayli dikkat çekti.



Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerini de parti tabanı ile yönetimini ayırarak yaptı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı hatırlatan AKP lideri, CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin birlikteliğine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanının gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.





ulusal.com.tr

