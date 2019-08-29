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Erdoğan: Bütün sınır boylarında hazırız

Moskova dönüşü uçakta gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus uçakları, İdlib ve Güvenli bölge konularına değindi.

Erdoğan: Bütün sınır boylarında hazırız

İdlib, Rus uçakları, Güvenli Bölge... Rusya'dan dönen Cumhurbaşkanı, uçakta bu konulara değindi. 

Sıcak gündem maddelerinden biri Amerika ile varılan Güevnli Bölge Mutabakatı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 unsura dikkat çekti. 

16 Eylül'de Ankara'da üçlü zirve yapılacak. Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı toplantı da gündem Suriye ve İdlib olacak.

Erdoğan, Rusya’da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda SU-57'leri incelemişti.  F-35'lere alternatif olup olmayacağı soruldu.

Türk Hava Kurumu tartışmaları da Erdoğan'a soruldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #moskova
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