Moskova dönüşü uçakta gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus uçakları, İdlib ve Güvenli bölge konularına değindi.

İdlib, Rus uçakları, Güvenli Bölge... Rusya'dan dönen Cumhurbaşkanı, uçakta bu konulara değindi.



Sıcak gündem maddelerinden biri Amerika ile varılan Güevnli Bölge Mutabakatı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 unsura dikkat çekti.



16 Eylül'de Ankara'da üçlü zirve yapılacak. Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı toplantı da gündem Suriye ve İdlib olacak.



Erdoğan, Rusya’da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda SU-57'leri incelemişti. F-35'lere alternatif olup olmayacağı soruldu.



Türk Hava Kurumu tartışmaları da Erdoğan'a soruldu.





ulusal.com.tr