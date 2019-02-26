Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzincan'da konuştu. Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu?" şeklindi konuştu.



"Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir." ifadelerini kullandı.



"DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı"

Erdoğan, "Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz." dedi.