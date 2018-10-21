Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde katılımcılara hitap ediyor.

"Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir. Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz. Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız.."



İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok.



Bu şehrin hangi sıkıntıları yaşadığını çok iyi bilirim. Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.

Gençler bu ülkede ne çileler çekildiğini bilmiyor. Bilmediği içinde bu terör örgütünü arkasına alanların zihniyetini bilmiyor.



Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin. Bunun bedelini ağır ödediler ağır ödüyorlar. Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyor buna inanıyoruz.



Biz aşkımız sevdamız umudumuz olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkıyla hizmet ederek bugünlere getirdik.

Hangi göreve gelirsek gelelim İstanbul'a aşığım. İstanbul'a olan aşkımı da kimseyle tartışmam. İstanbul sarsılırsa Türkiye tökezler İstanbul yürürse Türkiye koşar.

İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz.



29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi, etrafındaki binaları İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız. Bu iş aşk işi aşk.



Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar mı olalım? Öyle mi istiyorsunuz? Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken Türkiye yeni bir atılımın, yeni bir şahlanışın, yeni bir dirilişin içindedir. Ülkemizin istikrarını koruması çok önemli. Geçmişin eksiklerini telafi etmekle kalmadık geleceğin adımlarını da attık.



Cemal Kaşıkçı olayında biz kararlıyız dedik bunu meydana çıkartacağız dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşAllah salı günü grup toplantısında yapacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim. Dünya şuanda kimi nasıl konuşuyor hepsine bakacağız.



İstanbul markasını hak ettiği yere ulaştırmak için hayata geçirecek çok projemiz, yapacak çok işimiz, dökecek çok terimiz var. Yeter ki İstanbul halkı bize destek versin, yetki versin. İstanbul'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Üsküdar bizi iyi bilir. Ümraniye bizi iyi bilir. Sancaktepe bizi iyi bilir. Sultanbeyli bizi iyi bilir. İstanbul bizi çok iyi bilir.



Türkiye'nin her ferdi bizi değerlerimizle, yaşantımızla bilir.



