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Erdoğan'dan 72 CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan 72 CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter adresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karikatür paylaşmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

Ne olmuştu?
Kılıçdaroğlu, "ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış beraat etmiş. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. Ben bugün bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlayacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın" ifadelerini kullanmıştı. ODTÜ'de mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle dört öğrenci tutuklanmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #chp #kemal kılıçdaroğlu
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