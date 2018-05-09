Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran kararı) Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz"
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