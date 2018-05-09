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Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi) Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz"

Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran kararı) Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz"


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