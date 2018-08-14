Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın elektronik ürünlerine ambargo uygulanacağını açıkladı. Ekonomik daralmanın söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Fabrikaları daha çok çalıştıracağız, dışarıdan aldıklarımızı burada üreteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın dolar darbesine karşı mücadele çağrısı yaptı.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın sempozyumunda konuştu Erdoğan, Türkiye'ye karşı açılan ekonomik savaşı değerlendirdi.



Sözde müttefiklerinin Türkiye'yi daha çok güçlendirdiğini söyleyen Erdoğan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, yerli İHA'ları ürettik" dedi.



Ekonomik darlama ya da küçülme ise söz konusu olmayacak. Erdoğan bunların aksine üretim ekonomisi için yeni hamleler yapılacağını belirtti.



Fabrikaların daha çok çalışacağını, durmayacağını belirten Erdoğan, dışarıdan alınan ürünlerin Türkiye'de üretileceğini söyledi.



Amerika'nın dolar ambargosuna karşı mücadele de yeni adım bazı Amerikan ürünlerine boykot etmek olacak.



Erdoğan bu kapsamda Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını da açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" ifadelerini kullandı.



Ulusal ve uluslararası ticarette Türk Lirası kullanılması için çağrı yapan Erdoğan, "Sen Türk'sün, Türk lirası kullanacağız" dedi.





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