Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birlik Vakfı'nda konuştu. Hedefinde Amerika vardı. "Türkiye kimsenin mandası değildir" diyen Erdoğan, topraklarında darbecileri ağırlayanların Türkiye'ye hukuk dersi veremeyeceğini söyledi.

İstanbul'da Birlik Vakfı'nda konuştu Cumhurbaşkanı. Açıklamaları sertti. Hedefinde Türkiye seçimlerine müdahale etmek isteyen Amerika vardı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem ABD hem de Avrupa birliği ülkelerine "iç işlerimize karışmayın" dedi.Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da vardı.İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yüklendi.