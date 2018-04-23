Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İyi Parti'ye geçiyor. Sözde İyi Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."



"ÇÖZÜM YERİ SANDIKTIR"

Seçmenin, gerekli cevabı sandıkta vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır."



ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül aday olacak mı sorusuna ise; 'Bunu ona sorun ' dedi.





ulusal.com.tr