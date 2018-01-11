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Erdoğan'dan Abdullah Gül'e MİT'li mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemlerdeki çıkışlarıyla dikkat çeken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e MİT üzerinden mesaj verdi. Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusunu hatırlatan Erdoğan, "Eğer MİT müsteşarı tutuklansaydı arkasında hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk" dedi

Halef-selef arasında kılıçlar çekildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset için yeniden kolları sıvarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden Gül'e üstü kapalı mesajlar verdi.

Erdoğan, Beştepe'de 43. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında 2012 yılında yaşanan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusuna değindi.

Hükümete yakın gazetelerde yer alan iddialara göre Fidan o dönem Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanı Gül'ü aramış, Gül'ün de "ifadenizi verin, problem çıkmaz" dediği öne sürülmüştü.

Olayın gerçekleştiği sırada ameliyatta olması beklenen Erdoğan'ın talimattan haberdar olduğu ve Fidan'ı telefonla arayarak "Gitme" diyerek soruşturmanın engellendiği basına yansımıştı. Gül'den de bu konuda yalanlama gelmemesi dikkat çekmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #abdullah gül #mit
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