Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moskova dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı’na değinen Erdoğan, "O mutabakatı masaya getirmemiz lazım" dedi

Rusya ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uçakta merak edilenleri yanıtladı. Gündeme getirilen Adana Mutabakatı için Erdoğan, "O mutabakatın geçersiz olduğunu söyleyebilen kimse yok. Mutabakat 2011’e kadar işledi. PKK terör örgütünün mensuplarının bize teslim edilişini, terörle mücadeleyi ele alan bir mutabakat. Önemli bir adımdı. Şu anda belki bunun tekrar gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Nitekim sayın Putin de bunu özellikle gündeme getirdi. “Türkiye’yi buraya kim davet etti” diyenlere karşı, o mutabakatı masaya getirmemiz lazım. O mutabakatın iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi



Güvenli bölge, Türkiye'nin önündeki en kritik dönemeçlerden biri. Henüz netlik kazanmadı, görüşmeler devam ediyor.



Erdoğan, "Biz, ABD ve Rusya’ya diyoruz ki “Lojistik desteği verirseniz biz, başta IŞİD olmak üzere bu bölgeyi tüm terör örgütlerinden arındırıp sulh-u sükuna kavuştururuz." dedi.



İdlib'teki son durum da Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "İdlib’i Rusya ile beraber şu anda belirli bir yere oturttuk; hatta biraz daha ileri gidiyorum kurtardık. Eğer İdlib’de o birlikteliğimiz olmasaydı, yüz binlerce insan, göçe zorlanabilirdi. Süreci gölgelemeye çalışan radikal unsurlar var. Bundan dolayı Rusya’nın bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıkları bir an önce aşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Suriye'deki temaslara da değinen Erdoğan, Anayasa komisyonunun önemine dikkat çekti, "Üst düzey temasımız yok. Suriye meselesine çözüm bulma süreci çerçevesinde, Rusya ve İran ile yoğun temas halindeyiz. Suriye’de anayasa komisyonu meselesi var. Bu konuda da birileri ipe un seriyor. Birileri “Biz burada varız” birileri, “Siz yoksunuz” havasında. Biz anayasa komisyonu sürecinde ilerleme kaydedilmesine üyük önem veriyoruz." dedi.



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