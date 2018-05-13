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Erdoğan'dan 'Af' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan 'Af' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz." dedi.

'Af' konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #af açıklaması #erdoğan #Bahçeli
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