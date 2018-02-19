Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki gelişmelerle ilgili, "Suriye bu yola girerse sonuçları olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.



Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Suriye'nin Afrin'e girmesiyle ilgili, 'Suriye bu yola girerse sonuçları olur.' dediği belirtildi.



Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.



ulusal.com.tr