Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla ilgili "Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca " Burseya Dağı düştü, şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da Mehmetçiğimiz, ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO, tıpkı Kuvai Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür" diye konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Salondaki "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla ilgili Erdoğan, "Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz" dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



Bölgeyi teröristlerden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı operasyonunu başlattık. ("Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine) Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz.



Oldukça yoğun 2 haftayı geride bıraktık. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırana kadar çalışmaya, koşturmaya, terlemeye devam edeceğiz.



CHP'YE SERT SÖZLER



Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıkları ile adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti daha doğrusu başındaki zevat ve onun şürekası diyebileceğimiz bir ekip var. Ben gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler söylüyor. Her gün televizyonlarda sabahtan akşama kadar yayınlanan Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor. Askerlerimizin ellerindeki yerli silahları da mı görmüyor? Toplarımızın sesini de mi duymuyor? Çok namlulu roket atarlarımızın görüntüsünden de mi etkilenmiyor. Silahlı İHA'larımızdan da mı heyecan duymuyor. 'Sen bir delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın' diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızız veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şey ifade etmiyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI



Neymiş, 'Osmanlı hiçbir şey üretmemiş'. Bunun adı idrak tutulması değilse, düpedüz yalancılıktır, iftiradır. Bu zata hızlı ve özet tarih dersi vermek... İstanbul'da Tophane diye bir semt var. Yalnız, Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Tophane yerine Toptepe demeye kalkmasın. Buranın adı 500 yıldır Tophane. Acaba isminin nereden geldiğini biliyor mu? Buradan kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han bizzat kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayii dehasıydı. 18. yüzyılda yeni bir atakla İstanbul ve çevresinde pek çok modern silah fabrikası kurulmuştur. MKE 1950'de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı'daki son ismi İmalatı Harbiyei Umumiye Müdürlüğü. Üstelik bu kurum en büyük atağını CHP döneminde değil, Demokrat Parti döneminde yaşamıştır. Bunun zihniyetinin ceddi olan takım değil. Onların verdiği bir şey yok. Bu dönemde tarım sektörü başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da üretime yönelmiştir.



Türkiye savunma sanayiinde son 15 yıldaki ataklarını gerçekleştirmiş olmasaydı, bugün kendi sınırlarımızın içindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi. Ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayiine sahiptir. Ama CHP'nin bu atılan adımlardan haberi yok. Savunma Sanayii projeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Sadece insansız hava araçlarının safahati ile Altay Tankı'nın motoru bile bize bu meselenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Zaten sahada bunların çoğunu gururla görüyoruz. CHP'nin en önemli özelliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Bugün de aynısını yapıyorlar. Başka sermayeleri kalmadı. Elbette savaş meydanlarındaki zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadan bağımsızlığın dayanağı haline getirilemez. İyi de siz bu işin neresindesiniz. Gazi Mustafa Kemal'in büyük bir ferasetle başlattığı savunma sanayii hamlesinin önünü, İkinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek adeta kesen, yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil misiniz?



Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. CHP'nin başındaki bu zat, aynen kendi ifadesi ile söylüyorum: "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur". Bu kişi şu anda Afrin operasyonunu yürüten askerimize kurşun sıkan, terör örgütünü savunuyor. Bunun genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, hepsinin yaptığı da bu değil mi? Genel Başkanları böyle yapar da şürekası aşağı mı kalır? Aynı koroya katılmış gidiyorlar. "PYD bir terör örgütü değildir" diyerek bize PYD'den niçin rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak ya. Bir başkası "CHP nasılsa, PYD de öyle bir siyasi partidir, bu gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz" diyor. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler, neresinden tutsanız elinde kalıyor. FETÖ'cüler derseniz onları da Ankara'dan İstanbul'a yürüyecek kadar çok seviyorlar. Bunların o yanı da var. Teröristleri, "barikat kuran arkadaşlar" diye takdim eden bunlar değil miydi? Seçime ortak girmeye doğru şu anda giriyorlar. Çok isabetli olur. Yeter ki böyle bir karar alsınlar. Atalarımız, "iki çıplak bir hamama yakışır" derler. Bunlar da böyle. Bunlara da her türlü ortaklık, birliktelik yakışır. HDP ile kanka olan, PKK'nın izinden giden, PYD'ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO'ya gelince nevri dönüyor. Dünyada hiçbir hakları örgütünün bulamadığı gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş, ÖSO bir terör örgütüymüş. Bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. Bunların fısıltı ile söyledikleri bir husus var. "Ülkemizdeki Suriyeliler niye kendi vatanlarını savunmak için savaşmıyorlar" diye el altından fitne yayıyorlar. Siz sadece size sufle edilen yalanlar neyse, onlarla hareket edersiniz.



ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından şahidiyiz. Bugüne kadar 614 şehit vermiştir. Zeytin Dalı Harekatı'nda 16 şehit, 100'e yakın şehit vermiş olmasına rağmen mücadelesini kahramanca vermektedir. Ülkemizedeki Suriyeli kardeşlerimizin askerlik şubelerine müracaat edip bölgeye gitmek için başvurduklarını da biliyorum. Bunun için eğitim lazım, lojistik lazım, planlama lazım. Suriyeli kardeşimizin de askerlik şubelerine başvurularını bir kararlılık ifadesi olarak görüyor ve hepsine teşekkür ediyorum.



"ÖSO, KUVAYI MİLLİYE GÜÇLERİ GİBİ SİVİL BİR OLUŞUMDUR"



Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda 649 teröristi etkisiz hale getirdik. Burseya Dağı düştü, şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da Mehmetçiğimiz, ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO, tıpkı Kuvai Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum gibi burada da yanlış yapanlar çıkarsa kendi içlerinde muhasebesini yaparlar. Orası kendi meseleleridir.



Bütün bunları gören, değerlendiren milletimizin günü geldiğinde takdirini sandıkta ortaya koyacağına inanıyorum.



KILIÇDAROĞLU'NA 'MİLLET' YANITI



"Osmanlı'da millet mi vardı?" diyor. Sen bir partinin genel başkanısın. Bir oku ya. Okuma özürlü bu. Ardından ne diyor? Millet, Cumhuriyet'le beraber oldu diyor. Bu ve benzeri kişilerin kafasındaki millet ve milliyet Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kavramlardan olunca böyle ortaya çıkabiliyor. Osmanlı, tam bir millet devletiydi. Osmanlı'yı şahıs devleti sananlar o tarihi hep başkalarının gözünden okumuşlardır. Bugün Avrupa'da devletler krallıkla yönetiliyor diye, bunları milliyetsiz mi kabul edeceğiz? Demek ki, yönetim biçimleri ile millet meselesinin hatta demokrasinin doğrudan ilişkisi bulunmuyor.



Milletin Cumhuriyet ile başladığını söylemek binlerce yıllık Türk tarihini yok sayarak, bunlara ihanet etmektir. Bunun için biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, diyoruz.



Burada komşumuz sayılır. Balkanlardan Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov bir tarih profesörüdür. 'Osmanlı'nın millet sistemini örnek alın' der. Bunu özel çalışma yemeğimizde de bize anlatmıştı. Milleti ve milliyeti anlamak için öncelikle kendi geçmişinizi çok iyi bilmeniz gerekir. Rahmetli Erol Güngör'ün ifadesi ile, bizim dilimizin kaynağı eskilerdir, dinimizin kaynağı eskilerdir, soyumuzun kaynağı eskilerdir. Biz Milleti İbrahim'den geliyoruz. Bunu bilmesi lazım. Sen Cumhuriyet dediğin zaman daha dur bakalım ya. Neredesin?



Bu zata Yahya Kemal'in 1922'de yayımlanan 'Ezansız semtler' yazısını bulup okumasını tavsiye ediyorum.



"BU NOKTADAN SONRA GÖZÜMÜZ KİMSEYİ GÖRMEZ"



Allah biliyor ki, bizim niyetimiz halistir. Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz öyle alavere dalavere ile değil, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz.



ulusal.com.tr