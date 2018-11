Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. AİHM'in Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karar tepki gösteren Erdoğan: "O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu? "



"Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı? Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun 'demokrasinin' adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı 'özgürlük' veya 'hak arayışına destek olmak' değil, düpedüz 'terörperestliktir, terörist seviciliktir."



"Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız."



"O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir."



"Türkiye'nin tarihinde bizim gibi fidan ağaç dikme noktasında yarışa girecek hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamıştır. Biz bu ülkede milyonlarca fidanlar ağaçlar diktik bunlar şimdi milyarlara yürüdü."



"Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir. Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir. "



"Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır."



"Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına tehdit oluşturacak alanda yarıştığını gördük. Bunların hepsinin girdileri aynı yerden gelir çıktıları da aynı yere gider. "



"Sinsilikte alçaklıkta sınır tanımayan bu tipler özgürlükleri, sol jargonu ağızlarından düşürmezler ama hepsi birer faşisttir. Bunların başka bir ortak özelliği de milletimizin adeta yeminli düşmanı olmalarıdır. Bu zihniyete gereken dersi milletimiz hep verdi. "



"Bizdeki muhalefetin bir başka kötü özelliği de fırsatçılıktır. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde hep iktidara gelmeyi beklerler bu yüzden kriz çıkmasını temenni ederler."



"Bir takım sıkıntılar yaşadık ya hemen ellerini ovuşturmaya başladılar."



"Dikkat edin reçete olarak söyledikleri sözlerin de ne ekonomik ne siyasi hiç bir değeri yoktur."



"Neymiş Türkiye buğday ithal ediyormuş? Dürüst ol bıktık senin bu yalanlarından. Türkiye yılda ortalama 21 milyon ton buğday üreten 19 milyon ton da buğday tüketen bir ülkedir. Ne kadar fark var? Bizim sıkıntımız yok. Buğday ithalatımız yok mu? Oldukça yüksek miktarda var. Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal."



"Ezan evrenseldir. Allahuekber evrenseldir.Türkiye'de Allahuekber Malezya'da da Allahuekber dünyanın neresine gidersen git Allauekber. "



"Stokçuluk yapan herkesin depoları basılacak .Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir bu böyle biline. Sonra ne diyorlar? "Hastalıklı, çürüdü." Bunlar havasız kalırsa ne olacak tabii ki çürüyecek. "



"Eski alışkanlıklarında ısrar eden herkes ülkeye zarar verdiğini bilsin. Milletim bize ülke yeniden eski günlerine dönmesin diye fırsat tanıdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlamı ve özeti budur. Artık laf dönemi sona erecek bundan sonra icraat zamanıdır. Tüm girişimcilerimizi, iş dünyasını, akademiyi bu doğrultuda seferber olmaya çalışmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacağız."



"Muhtar bağımsızdır, hürdür. Siz bu iradenizle ülkemin en tabandaki demokrasi hareketisiniz. Mmahallerinizdeki köylerdeki tüm kardeşlerime en kalbi sevgilerimi iletmenizi özellikle sizden rica ediyorum. "