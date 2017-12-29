Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifak iddiaları hakkında konuştu. İddiaları yalanlamayan Erdoğan AKP'li vekilllere sitem etti. Erdoğan, "Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Sürece limon sıkma yanlışını kimse yapmamalı" diye uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AKP ile MHP ittifak yapacak" iddilarına ilişkin konuştu, "Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var" dedi.



Erdoğan, Afrika gezisinden dönerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP ile ittifak iddialarını yalanlamadı, temkinli konuştu. İttifak ile ilgili soruya "Gerek MHP’nin, gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız" diye yanıt verdi.



İddiların sürekli gündemde tutulmasına tepki gösteren Erdoğan, kendi vekillerine sitem etti. Cumhurbaşkanı, "Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz?" dedi.



Erdoğan, görüşmeler için acele etmediklerini belirtti ve "Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı" dedi.



ulusal.com.tr