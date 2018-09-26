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Erdoğan'dan Almanya mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın Berlin'e gidiyor. Türkiye, Almanya ile ilişkilerini yeni baştan ele almak istiyor. Bu ziyarete Almanya da büyük önem veriyor. Erdoğan temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Şansölye Angela Merkel ile görüşecek. Ziyaret 3 gün sürecek...

Erdoğan'dan Almanya mesajı

İşte bu anlayışla yeni hükümet sisteminin ilk resmi devlet ziyareti yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika temaslarının ardından üç günlük Almanya ziyaretine başlıyor.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya gidecek. 29 Eylül'e kadar sürecek 3 günlük ziyaret Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapacağı "ilk devlet ziyareti" olacak.

Erdoğan'ın perşembe günü başlayacak ziyareti, Alman kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Devlet ziyareti öncesi medya kuruluşları, program ile ilgili en küçük detayı ve değişikliği son dakika olarak duyuruyor. 

Almanya tarafı da Türkiye gibi ilişkileri normalleştirmek istiyor. Berlin yönetimi önem verdiği zirve için uzun süredir hazırlık yapıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cuma günü yapılacak resmi görüşme ve ortak basın toplantısına ek olarak Erdoğan ile cumartesi günü ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #almanya #mesaj
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