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Erdoğan'dan Avrasya ve Kapadokya Üniversitelerine rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya ve Kapadokya Üniversitelerine rektör atadı

Erdoğan'dan Avrasya ve Kapadokya Üniversitelerine rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrasya ve Kapadokya Üniversiteleri rektörlüğüne atama gerçekleştirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar atandı.

Rektör atamasına dair açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #avrasya üniversitesi #kapadokya üniversitesi #rektör #kenan inan #hasan ali karasar
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