Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrasya ve Kapadokya Üniversiteleri rektörlüğüne atama gerçekleştirdiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine rektör ataması yaptı.
Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar atandı.
Rektör atamasına dair açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya ve Kapadokya Üniversitelerine rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrasya ve Kapadokya Üniversiteleri rektörlüğüne atama gerçekleştirdiği açıklandı.
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