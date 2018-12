Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar toplu açılış töreninde konuştu. "Biz belediyeciliğin okulunu kurduk" diyen Erdoğan, Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm başbakan ve cumhurbaşkanları arasında en çok şantiye ziyareti yapanın kendisi olduğunu ifade etti. Başörtüsü tartışmalarına da değinen Erdoğan, "bu milletin kutsallarıyla oynayamayacaksınız" dedi.

Erdoğan, Üsküdar'daki Toplu Açılış Töreni'nde, Türkiye'de gelmiş geçmiş başbakanlar, cumhurbaşkanları arasında en çok proje inceleyen, en çok şantiye ziyareti yapan kişi olduğuna inandığını dile getirerek, "Ayakkabımıza, paçamıza bulaşan şantiye çamuru, bizim için kir değil, milletimize getirilen hizmetleri takibimizin bir mührüdür, bir ödülüdür. Aynı şekilde ülkemize hizmet için verdiğimiz her mücadele, çektiğimiz her sıkıntı, maruz kaldığımız her saldırı, bizim berat belgemizdir. Halka ve halka karşı imtihanı, zorluğuna bakmadan en iyi şekilde vermek için ömrümüz boyunca çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Kubbede hoş bir seda bırakabilmişsek, ne mutlu bize." diye konuştu.



Türkiye'nin, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleriyle geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe, yükseldikçe birilerinin rahatsız olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dışarıdakiler kendilerine rakip istemedikleri için rahatsızlar, onları anlıyoruz. Bay Kemal, Almanya'ya gittin, yanındaki o hanım, o neyin nesiydi ya? O, YPG paçavralarıyla Alman Parlamentosu'nda çıkıp görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var ya? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları. Senin onlarla ne işin var ya? Peki onlarla ne konuştun anlat bakalım, anlat. Çıkmışlar diyorlar ki utanmadan 'Almanya'da bunlar seçilmiş olanlar.' E seçilebilir, Türkiye'de de seçilenler var. Bak şu anda çoğu cezaevlerinde. Niye? Çünkü onlar bizim Yasin Börülerimizi, Güneydoğu Anadolu'daki saf, temiz yavrularımızı öldürenler, 'Dökülün sokağa', 'Bölücü terör örgütünün başına senin anıtını dikeceğiz.' diyenler. Sen bunlarla beraber yol yürüyebilirsin Bay Kemal. Bizim bunlarla yürüyecek yolumuz yok, biz milletimizle yürürüz milletimizle, farkımız bu. Bay Kemal'in rahatsızlığını anladınız mı? Sıkıntı burada."



Erdoğan, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nden sonra Paraguay'a, ardından Venezuela'ya gittiğine değinerek, "Sosyal demokrat bir lider var. 1 milyon 49 bin çocuğu konservatuvarlarda yetiştiriyorlar, 4 yaşından alıyorlar. Bizi, İstiklal Marşı'yla karşıladılar. Venezuala askeri, bize İstiklal Marşı'nı okudu. Orada bir yavru elindeki Türk Bayrağını düşürdü ve Sayın Maduro kalktı, Türk bayrağını yerden aldı, çocuğa verdi. Bay Kemal, aramızdaki fark bu. PKK'lılar kongrelerinde bir tane Türk bayrağı bile bugüne kadar asmadılar. Son zamanda artık baktılar altından kalkamıyorlar, zar zor bir tane bir kenara koymaya çalıştılar. Yemezler, yutmazlar. Milletim de zaten bunu yutmuyor. Bu topraklarda bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynayamayacaksınız, oynatmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı susturtmayacağız, minarelerimizi ezansız bıraktırmayacağız." ifadesini kullandı.



"Hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorsa öyle giyiniyor"



Türkiye'yi yıllarca gereksiz yere meşgul eden, siyasi kavgaların malzemesi haline dönüştürülmeye çalışılan başörtü meselesinde bu tür bir anlayışın izlerinin görüldüğünü belirten Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Türkiye'de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık-başı örtülü ayrımını kaldırdık. Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorsa öyle giyiniyor. 'Senin başın niye kapalı?', 'Senin başın niye açık?' böyle bir şey sormaya kimsenin hakkı yok, böyle bir şikayet de söz konusu olamaz. Ama bir anda bir savcı çıkmış... Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, Anayasa'da, kanunlarda her şey bir yere oturmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?



Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız? Biz bu ülkede hala laiklik tartışmasıyla mı vakit geçirmeliyiz yoksa çocuklarımıza daha iyi, daha müreffeh bir geleceği nasıl bırakabileceğimizi mi tartışmalıyız? Biz bu ülkede insanların dini veya etnik kökenlerini mi tartışmalıyız yoksa bölgemizi yeniden dizayn etme çabalarına karşı oyunumuzu nasıl kuracağımızı, kendi duruşumuzu nasıl göstereceğimizi mi tartışmalıyız? Biz bu ülkede yalan, iftira, çarpıtma, uydurma ürünü olan iddiaları mı tartışmalıyız yoksa şehirlerimizi nasıl daha yaşanabilir kılabileceğimizi, insanlarımızın hayat kalitesini nasıl artırabileceğimizi mi tartışmalıyız?"

Erdoğan, milleti eski Türkiye tartışmalarının içine çekmek isteyenlerin art niyetli olduğunu dile getirerek, "'Tayyip Erdoğan tökezlesin de Türkiye isterse yere kapaklansın.' zihniyetiyle hareket edenlerin hiçbirinin yüreğinde zerre kadar ülke ve millet sevgisi olamaz. Er meydanı olan siyasette, seçimde, sandıkta bizimle başa çıkamayanların işi ülkenin ve milletin geleceğine saldırmaya vardırması ancak ihtirasla ve kifayetsizlikle izah edilebilir. Bizimle derdi olanlara sesleniyorum: Ülkeyle ve milletle uğraşmayı bırakın. Önümüzde 31 Mart'ta seçim var. Türkiye'de demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işliyor, çıkın meydana derdiniz neyse anlatın millete." dedi.



- "Gece vatandaş istirahate çekilmiş, otobüsler bağırıp çağırmayacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasında görüntü ve gürültü kirliliğini kaldırdıklarını belirterek, "AK Parti olarak bunu uygulamayacağız. Sadece parti merkezlerimizin, seçim karargahlarının olduğu yerlerde bayraklarımız olacak ama her yerde kesinlikle olmayacak. Belli saatler dışında otobüsler sokaklarda dolaşmayacak. Öyle gece vatandaş istirahate çekilmiş, otobüsler bağırıp çağırmayacak. Bizimkileri söylüyorum tabii. Buna Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin de katıldığını genel başkan yardımcılarından yaptığı açıklamayla duyduk. Artık bu işin nasıl yapılacağını herkesin görmesi, bilmesi lazım. Televizyonda çık anlat ne anlatacaksan, ne asacaksan billboarda as. Her tarafı kirletme yok. Bunu da kaldırıyoruz." diye konuştu.