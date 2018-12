Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına gerek olmadığını belirterek, "Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." dedi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için istifa süreci netleşti mi?" sorusuna Erdoğan, "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Öyle bir şey var mı? Dersinizi iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." diye konuştu.



Yıldırım'ın aday olması ve seçilmesi halinde istifa etmesi gerekeceğini ifade eden Erdoğan, "Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık açıklaması 2018'de mi olacak?" sorusuna, "Yakındır, 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım." karşılığını verdi.



ABD'nin Suriye'den çekilme kararı



"Koalisyon, Suriye'den beraber mi çekilecek yoksa ABD tek başına mı çekilmiş olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacak." diye konuştu.



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük ihtimalle yüz yüze görüşeceğini bildirdi.



Grup toplantısındaki açıklaması hatırlatılarak "Acaba bahsettiğiniz, sürpriz bir operasyon şeklinde mi?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ben ne diyorum? 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorum. Bu ne demek? Sürpriz değil mi? Bu bağıra çağıra olmaz ki. 'Yarın geliyoruz, hazırlanın.' denir mi? Terörle mücadelede her an, her zaman ama sürpriz olarak bunlar yapılır. Televizyonlarda izlerken ben bile oradan takip ediyorum. Maşallah şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş ve askerimiz de jetlerle oraları bombalamışlar. İşte son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar. İHA'larımız, SİHA'larımız nasıl çalışıyor? Bunların hepsi ortada. Terörle bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir soru üzerine, Cumhur İttifakı kapsamında iş birliği yapılacak illerin büyük oranda netleştiğini de söyledi.