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Erdoğan'dan birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kadir gecesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. "82 milyonun her ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz" diyen Erdoğan, "fitne tohumlarının ekilmesine müsaade etmeyeceklerini" vurguladı

Erdoğan'dan birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen Kadir gecesi programında açıklamalar yaptı.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Erdoğan, "Türkiye ortak paydası" vurgusu yaptı.

Erdoğan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen Pençe Harekatına da değindi.

Erdoğan'ın gündeminde 23 Haziran İstanbul seçimleri de vardı. "Oylar çalındı" dedi, Binali Yıldırım'a destek istedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da seçimlerde müjde vereceklerini söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #ak parti #istanbul #binali yıldırım
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